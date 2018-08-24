疫病》大里開心農場再增3例登革熱 封閉一個月

2018-08-24 17:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天再新增3名本土登革熱病例，累計共9人，其中7例為大里區東昇里「開心農場」群聚感染，衛生局宣布農場封閉一個月，呼籲民眾暫勿前往，也展開大規模噴藥防治，明後兩天，各區區長將動員里鄰長及志工，清除轄內公共空間孳生源，希望1里至少清除100桶，以控制疫情。

疾管署副署長指出，開心農場日前被找到超過150個孳生孑孓的容器，是大量孳生源，不排除還會有新增病例。

「開心農場」新增3例登革熱病例，分別是太平區中興里的40多歲女性、西區雙龍里的60多歲男性，都曾到農場種菜；太平新光里40多歲女性則在農場附近工作，也都曾去農場，在16日至19日陸續發病後就醫，確診感染登革熱，目前2人住院治療、1人在家休養。

國家蚊媒傳染病防治研究中心也協助「開心農場」及附近內新市場等處病媒蚊調查、積水容器清除、成蚊掃捕及誘卵桶布設等作業。衛生、環保局、區公所及鄰里長，持續加強個案居住地、農場及市場進行孳生源清除與化學防治，並已封閉農場一個月。

台中市今年從8月20日公布首例本土登革熱病例，至今共9例本土登革熱確定病例，分別為東區1例、烏日區1例、大里區4例、太平區2例及西區1例。

衛生局長陳南松說，近期台中大雨請特別留意戶外積水產生，並以「巡、倒、清、刷」定期管理置於戶外的容器；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。

陳南松提醒，下雨後應清除積水環境，使用完清潔桶具後，收入室內保持乾燥，預防孳生源，帆布需拉平以免產生皺摺積水，無法移除的樹洞，可以砂土或填充物填滿，加強巡查田內易積水容器及環境，市場要減少雜物堆積，避免蚊蟲孳生，如有置放輪胎，需打洞以便排水。