午夜12點前 自強號南下僅到嘉義 莒光號到彰化

2018-08-24 16:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕目前中南部雨勢雖有減緩，但嘉義南靖站至台南林鳳營間，因八掌溪橋及溫厝廍溪橋水位高漲仍超過警戒線，路線持續不通，台鐵局宣布今日晚間24點前營運資訊，西部幹線（基隆－潮州站間）對號列車，南下自強號只行駛至嘉義站，莒光號行駛至彰化站；北上自強號改由嘉義站始發，莒光號改彰化站始發。區間車北部、中部均正常行駛，南部南下行駛至嘉義站，北上行駛至隆田站。其餘各支線、宜蘭、北迴、花東、南迴線等均正常行駛。台鐵局表示，後續將視雨勢及橋樑水位情況，隨時更新行車狀況，延長行駛區間。

今日上午6點5分起，台鐵台南後壁－新營間中西正線水位超過軌面雙線不通，台鐵局表示，下午3點25分積水退去；下午2點50分雲林斗南站西主線路線淹水，下午3點35分積水退，兩處路線已可正常行駛，將視情況調整行駛區間。

退、換票方式也已放寬，改由颱風來襲規定辦理，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，導致列車停駛、無法或來不及搭乘，可於乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站售票窗口免手續費辦理退票。若前往車站售票窗口以外通路退票，需依通路商規定扣手續費後退票款。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因列車運行中斷、停駛、取消，搭乘至途中就下車的旅客，可退還未乘區間票款；若中途折返回起程站，將退還原票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額；持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。另外，台鐵局表示，若旅客購買來回票，去程受到這次豪雨影響無法成行，一次退來回票也放寬不用收手續費。