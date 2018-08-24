連日強降雨 中市四好溪畔巷道恐崩塌

吳敏濟指出四好溪畔巷道圍牆恐崩塌。（記者張軒哲攝）

2018-08-24 17:05

〔記者張軒哲／台中報導〕連日強降雨，大甲幼獅工業區住宅區青三路一巷四好溪護牆發生傾斜，路面下陷，隨時有崩塌之虞。市議員吳敏濟今日召集相關單位進行會勘。水利局允諾進行緊急搶修，將巷道及原有磚牆改成鋼筋混凝土結構，確保社區居民的安全。

幼獅工業區內的青三路一巷四好溪岸邊原來有許多老樹，近年來逐漸被水沖失，巷道地層下陷，路面傾斜，民宅牆面也出現許多裂縫，安全性堪虞。日南里長曾子容表示，里民自行在牆腳裂縫處塗上水泥，但顯然無效，希望市府顧慮巷道近百居民的安全，全面更新老舊的巷道及護牆。

吳敏濟指出，接連幾波強降雨，青三路一巷四好溪畔的巷道已有長約100公尺掏空下陷，原先緊貼著民宅的溪岸磚砌護牆已向外傾斜11公分，情況緊急。他要求水利局以緊急災害的程序來處理，以免發生大規模崩塌，危及社區的安全。

吳敏濟於現場發放施工同意書給每一戶居民，完成後立即上報市政府水利局。現場並徵得居民的意見，未來護岸完工之後，將以鋼筋混凝土修築護牆。

水利局水利工程科正工程司鄭嘉寬勘查後表示，受損的部分位於巷道出入口，人車進出頻繁，在接到居民的施工同意書之後，市府將以最快速度來處理。機具進駐後，將先清除岸邊雜草，調查清楚掏空的程度以及受損的規模，再進行工程設計及施工。