雨炸屏東小黃瓜田 初估6成受損

小黃瓜不堪連續大雨襲擊，葉面已出現水傷情形。（記者邱芷柔攝）

2018-08-24 16:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕受熱帶低氣壓及外圍環流影響，連續2天大雨轟炸南台灣，屏東地區農作目前以瓜果類影響最劇，包括小黃瓜、絲瓜、苦瓜、茄子等，大雨不僅把花果的授粉打掉，泡在水裡的根系更容易出現爛根、水傷等情形，小黃瓜農也預估，這波雨勢損失約達6成，目前只能搶救多少算多少！

屏東小黃瓜生產大戶吳志賢說，目前他的小黃瓜種植面積達6公頃，主打產銷履歷，採逐批種植、採收，受到這波雨勢影響，瓜田幾乎泡在水裡，水深最深還淹至大腿處，現在積水逐漸退去，但小黃瓜葉面上已可看見水傷痕跡。

吳志賢說，初估這波雨勢造成災損恐達6成，現在雖然還看不出災害，但雨停太陽出來後會看見農損後續發酵情形，以目前九如市場來說，小黃瓜1箱30斤約850元至900元，如有災損可能會漲至每箱1000至1200元。

今年小黃瓜價格就像在洗三溫暖，農曆年時1箱2200元，後來遇上北農休市、春季天氣好產量過剩價格跌至1箱300元，經歷至少3個月的低迷價格後，現在價格回穩卻又遇上連續大雨，讓農民直呼今年「做心酸」。

屏東縣政府農業處指出，這波雨勢以葉菜類、瓜果類損害為主，農損災情仍待各鄉鎮公所查報彙整中，提醒農友災後多加應變並作好田間排水及雨後疫病防治，若田區有受損情形，也請農友向當地區公所提報農損災害，以利申請救助作業。

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