家具家電未經固定恐傷幼兒 消保處提出購買使用建議

2018-08-24 17:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院消費者保護處蒐集國內外消費事故警訊，發現從2009年以來，國內至少傳出5起電視壓死兒童的意外，死者多是2歲幼兒。消保處表示，許多消費者並不清楚，沒有固定穩妥的電視和家具，竟是幼兒的致命殺手，呼籲消費者要有危機意識，購買、使用家具時都要特別注意。

消保處表示，類似傷亡在國外更時有所聞，2016年因為抽屜櫃的事故，導致某國際知名家具廠商大規模召回問題產品；澳洲從2001年以來，至少22名9歲以下兒童，因家具或電視傾倒致死，每週平均約50人因而受傷；美國每週更高達300人為此受傷進醫院。

台灣位處地震帶，若每日生活周邊，環繞著易傾倒的高大家具或電器設備，不禁令人毛骨悚然；家具壓傷孩童這類意外，共同原因多是幼兒在家長、照護者不注意情況下，攀爬未經固定的電視或家具、櫥櫃。從兒童角度來看，家具看來很有趣，會嘗試利用書架、抽屜、矮櫃等物品當作梯子爬上高處，意外便在瞬間發生。

消保處建議民眾可以到內政部消防署網站，查詢家具固定防災知識，呼籲家長務必確保家具安全，檢查每個房間是否存在危險，將高大或不穩定家具、電視固定好。如果家具或家電本身沒有固定於牆面的配備，建議消費者可以到五金行、家具賣場選購固定器材。

對於購買家具時，消保處建議挑選具有堅固、穩定和寬闊底座的家具；選擇有安全資訊的家具，或有固定在牆上的設備；測試一下家具，確保其穩定度，例如拉出抽屜櫃的頂部抽屜，並施加一點壓力，看它是否穩定，確保抽屜不易掉出。

家具、家電使用時，消保處建議勿將重物放在書架頂部的架上；將電視機安裝在牆上；將抽屜上鎖，防止兒童打開玩耍。另外，家長也應教育小孩勿攀爬家具，同時勿將孩子喜歡的玩具等誘人物品，放在家具上面。