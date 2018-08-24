高雄擱淺輪船尚無法拖救 「安利669」14人平安留船上

2018-08-24 14:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄昨天強風暴雨造成5艘輪船擱淺，截至今天中午，已有52名船員獲救上岸，僅「安利669」14人留在船上，但都平安。由於風浪仍大，拖救船隊尚無法靠近船隻。

高雄港務分公司指出，依照計畫，將先拖救擱淺旗津岸際的「太倉湖」、「安利669」及「飛龍」等3艘輪船；擱淺在柴山外海礁岩的「昌龍68」及「順泓」2艘輪船，等評估後再決定。

高雄港務分公司表示，「安利669」輪船漏油現象已經堵漏，「飛龍」、「太倉湖」及「昌龍68」等輪船僅輕微溢漏，無擴散現象，暫無污染海域之虞。