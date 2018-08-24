25日照常上班、課 南投縣府：系統故障尚未宣布

2018-08-24 13:55

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府23日晚間宣布今（24）日正常上班、上課，24日凌晨12點半左右又緊急宣布今日停止上班、上課，引發民怨，惟有民眾今天上行政院人事行政總處網站查詢各縣市停班、課情形時，又發現南投縣竟巳發布明天，即25日照常上班、上課，搞得民眾一頭霧水；南投縣政府人事處表示，是因系統故障所致，已著手處理，縣府尚未宣布25日正常上班、上課，民眾不要誤會。

熱帶低氣壓襲台，恐帶來致災性大豪雨，中南部各縣市紛紛在23日晚間或深夜宣布24日停止上班、上課，南投縣政府則在23日晚間8點半左右先宣布24日正常上班、上課，但卻又在24日午夜12時30分急轉彎，宣布今天停止上班、上課，因太晚宣布，部份民眾隔天一早仍出門上班、課，白跑一趟，引發民怨，有民眾在縣長林明溱臉書留言，希望以後對於是否正常上班、課不要太早下結論，以免改來改去，民眾無所適從。

惟有民眾今天上人事行政總處網站查詢各縣市停班、課情形時，發現網站上的「 107年 8月 24日 天然災害停止上班及上課情形」一覽表時，南投縣部份竟已顯示「明天照常上班、照常上課」，質疑這是真的嗎?難道縣府已事先掌握明天氣象資料，所以率先宣布25日正常上班、上課？

對此，南投縣政府人事處表示，「明天照常上班、照常上課」是23日晚間發布訊息，指24日原本要正常上班、課，後來更改停止上班、上課後，此部份訊息卻因故障無法刪除所致，已著手處理。