台中「根本沒雨」錯放豪雨假？ 真正關鍵點在午後

2018-08-24 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕受到熱帶性低氣壓影響，南台灣遭暴雨侵襲，多個地區積水成災，不少地方政府宣布今（24日）停班停課。台中市政府昨晚依氣象預報，擔心今雨量有致災之虞，因此宣布今天放假1天，卻有市民發現今早出太陽、還無風無雨，因此到台中市長林佳龍臉書洗版問「為何放假？」

林佳龍23日深夜11點多在臉書宣布，「台中地區明（24）日雨量恐有致災之虞，考量市民安全，市府宣布台中市明天停班停課一日。」不少網友樂得放假1天，紛紛湧入林佳龍臉書留言「龍，您是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，您總是一聲下令，護集所有台中人的安危。每逢豪雨襲來，台中人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課』」。

但今早有台中市民發現，台中根本沒有下雨還出大太陽，因此許多網友又湧入林佳龍臉書質疑，「今天明明就是大太陽，為什麼要停班停課」、「現在沒風沒雨好爽哦」、「沒看到什麼風雨耶 ～ 老闆們要哭哭了」、「市長 太陽出來了」、「今日應該上班吧！」。

對此，「天氣即時預報」臉書粉專PO文解釋，「中南部縣市中，『中彰投』對於本次低壓的感受最小，原因是低壓中心在此滯留許久，強降雨無法直接影響，因此很幸運地，並無大降雨造成災害。」但也強調，「低壓真的出海並遠離後，中彰投的風雨將會在午後稍增。」

「天氣即時預報」也提醒民眾，熱帶低壓中午已在中彰附近出海，目前中心約在台中外海，並逐漸往西北移動，離開台灣。另外，中南部的降雨「週六（25日）將稍有喘息，但週日（26日）起，西南氣流又將帶來大雨」。