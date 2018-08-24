曾是受助兒 他們感謝家扶一路相挺

台東家扶大專生們手持象徵溫暖與祝福的花朵，逐一貼在希望之門，盼愛能永續。（記者王秀亭攝）

2018-08-24 15:33

［記者王秀亭／台東報導］「尋遍身上所有零錢，仍湊不齊小碗麵線的錢。」台東家扶中心今天頒發獎助學金，一路受家扶協助的林祖安，分享會上有感而發地說，兒時家庭經濟困窘，常和阿嬤採野菜飽餐，家扶一路協助，才能順利從大學畢業，並進入職場工作。

與其他社工一樣穿上家扶T恤的林祖安，在今年6月前，還是台東家扶中心的受助大專生，此次獎助學金頒發儀式上，林祖安身分已是社工。

林祖安回憶，家裡經濟最困頓時，腳踏車是全家人唯一的交通工具，一日與阿嬤採野菜回家吃飯的路上，看見大腸麵線攤，阿嬤好想吃，兩人掏出身上僅有的錢，仍湊不足小碗的費用，好心老闆看到「阿莎力」送上大碗，還叮嚀嬤孫要吃飽喔！

林祖安說，當時覺得世界上還是有好心人，就像家扶對家庭一路的支持與幫助，除經濟協助，還有心理上的支持，自己可以穩定從國小唸到大學畢業，現在終於可以工作賺錢養家，還有能力幫助其他人。

與林祖安有類似經歷的受助大專生莊琇茹、曾令喬、林文皓煒及詹明彥也都分享屬於自己的心情故事。

台東家扶中心主任陳乘斌表示，台東家扶助縣內1646戶家庭、近3000名學童，其中2000名就學中的學子，下學期所需的助學金約700萬元，離開學還有1星期，尚有33萬元的缺口，家扶會努力在開學前補齊。

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