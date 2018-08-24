不畏中國打壓 「義大利台灣文化藝術月」亮麗開展

2018-08-24 15:01

［記者楊政郡／台中報導］中國屢次在台灣參與國際社會出陰肘！但阻擋不了台灣民眾積極參與國際活動的決心，一年一度的國際藝文盛事，第三屆2018「義大利台灣文化藝術月大展」，8月起持續在義大利波隆那市政府、皮斯拖亞市政府多個展廳隆重登場，台灣當代藝術家白滄沂、楊碧棋、林鳳等17人參與各項藝術展出，展期將到9月中為止。

該活動由義大利Bologna波隆那、義大利托斯卡納州PISTOIA皮斯托亞市政府、義大利萊昂納多藝術公園協會共同主辦，開幕典禮由兩個城市當地市長、文化局長及政界參加，我駐義代表李新穎也蒞臨會場祝賀。

2場記者會及畫展開幕的開場舞，都是由參與本次聯展的林鳳獨舞，林鳳是心藝術家同時也是公益舞者，當年日本福島核災義演團的團員，義大利皮斯托亞市長特別與林鳳在其作品前合影留念。

此次義大利聯展由台灣著名當代藝術家白滄沂、楊碧棋、楊大本、李正輝、王迎春、林莉娜、郭秀玲、劉鴻源、劉鳯、張玉宜、陳志芬、傅紫菁、嚴慕容、楊惠珍、胡晏誠、林鳳等17位當代藝術家參與， 展期至9月中，下一個特展將在羅馬展出繼續推廣藝術活動。

林鳳表示，這是台義文化藝術交流的重要活動，參展的藝術家不畏艱難、克服種種困難，才順利如期展出，讓台灣的藝術文化再次站上國際舞台，林鳳說以她為例，她的畫作以油畫複及合媒材為主，簡約畫風呈現寫意禪境，表達不忘初衷、與心對話的初心藝術，全體參與展出的藝術家，都期盼台灣藝術文化能持續走入國際社會、讓國際社會藉此重新認識台灣。