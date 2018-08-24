「這樣的暴雨很難不淹水」彭啟明：與八七水災類似

2018-08-24 13:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕未成颱的熱帶性低氣壓竟造成暴雨，讓南台灣豪雨成災，目前中台灣也警戒的原因為何，氣象達人彭啟明在臉書發文指出，熱帶性低壓登陸後缺乏導引氣流而緩慢移動，又有西南風助威下，與1959年的八七水災狀況類似，他也提醒後續仍有豪大雨發生機會，尤其中南部要提高警覺。

彭啟明說，昨天清晨熱帶低氣壓中心在高屏附近登陸後，由於缺乏很明顯的導引氣流，很緩慢的北上，目前在中部彰化台中附近，還有類似環流的態勢，清晨降雨的最大熱區在雲林嘉義台南附近，其他附近也都有連續雨勢發生，這個低壓仍將緩慢的北上，白天時間雨勢也會往北移到新竹苗栗附近，有可能在今晚在中部附近出海，今晚到週六清晨最大的降雨會逐漸緩和，雨帶會減緩，但都還有不穩定的雨勢。

彭啟明也預估，低壓的環流中心在周六逐漸接近福建沿海，強度趨於減弱，整體雨帶強度跟著減緩，剩下偏西南風的水氣，還是有雨勢，但降雨會趨緩一些，值得注意的是週日開始西南風又會逐漸增強，還是不穩定，這種型態的天氣預測，變動度很高，每天都要修正調整。未來幾天一直到下週三四，台灣都位於較強西南風的環境中，天氣仍然不穩定，仍會有豪大雨發生交會，尤其是中南部區域特別要提高警覺。

彭啟明形容，這類的降雨，如同『游擊式的暴雨』，整體環境水氣充沛，配合上地形造成的降雨，無法宣洩所造成的積淹水非常嚴重，如果遇到時，要能避就避，不要與暴雨對抗，盡量保護自己，要預先做好準備。

但為何強度不如颱風的熱帶性低氣壓會造成這樣的大雨？彭啟明指出，1959年的八七水災，也是熱帶性低氣壓，配合上西南風，就造成類似西南氣流的強降雨，而這次熱低壓在高屏附近登陸，熱帶性低氣壓配合上旺盛的西南風，和八七水災相比不惶多讓，甚至面積更為廣闊，從南部開始北上的雨勢，從累積雨量來看，已經有將近700毫米，可能上看累積超過800毫米，不少地方的時雨量都破百，極端的降雨強度，例如1小時、3小時、12小時或24小時的降雨強度，甚至超過7月份在日本高知縣的暴雨。

彭啟明也說，其實類似這樣的暴雨，在全世界不管有多好的建設可能都無法抵抗，或是說如果要做到完全不淹水，可能要花上天價的建設費用都做不到，尤其台灣特殊的都會和鄉村的連結與差異，真的很難做到不淹水。或許要轉化，不怕水淹、遇到淹水能快速復原減少損失的較有韌性的方式，才是和極端天氣與災害共存的方法。