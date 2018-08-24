彰化深夜翻盤停班課 縣府說關鍵原因在這...

彰化縣府於今天凌晨宣佈停班停課，但在今天上午時，彰化市區卻無風無雨，路上的機車騎士都沒人穿著雨衣。（記者林良哲攝）

2018-08-24 13:20

〔記者林良哲／彰化報導〕熱帶性低氣壓入侵中南部，彰化縣原本宣佈正常上班、上課，但昨天晚間11點半時，卻發現台中市和雲林縣都宣布停班停課，縣府最後政策急轉彎，在凌晨宣布今天停止上班上課。縣府表示，此是依據中央氣象局的豪雨預測以及考量中部生活圈的一致性，才會緊急宣佈。

原本預報彰化雨勢不大 凌晨生變

針對網友的種種意見，彰化縣政府人事處長張正一指出，一切的決策都是依據中央氣象局之預報，在昨天晚間時，原本預報彰化地區雨勢不致太大，但在凌晨0點時，卻又調整為全天可能降雨達到350公釐，而在昨晚11點半時，台中市政府用LINE通知彰化縣府，將會宣布停止上班上課，彰化縣水資處根據氣象局的資料研判，並和隔鄰的南投縣聯繫，在考量中部生活圈一致性的情況下，最後決定宣布停止上班上課。

彰化縣府在昨天下午時，宣布從晚間6點起停班停課，並在晚間7點左右，宣布今天正常上班上課，沒想到隔鄰的台中市和雲林縣都卻宣布停班停課，網友瘋傳轉傳，不滿彰化「被跳過」，還嘲諷縣長魏明谷最好叫「雨神」不要來彰化，直接從雲林北上台中就好；更有網友回應：「佳龍，可以勸一下明谷嗎？」

台中、雲林先宣布停班課 魏明谷臉書被灌爆

在網路一片攻擊聲中，魏明谷的臉書也湧入上千則留言，甚至拿他以前在回覆民眾颱風放假問題時，遭人誤傳一句「放個毛」之議題來諷刺。最後在眾多壓力下，縣府於今天凌晨0點0分宣佈停止上班上課。

縣府宣佈之後，網路留言一片「讚」聲，有網友回覆：「明谷！剛剛稍早流失的票回流了。」也有人回應：「明谷你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。 當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有彰化人的安危。 明谷，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。 每逢颱風襲來，彰化人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』」

雖然網友相當支持，但今天一早，彰化卻無風無雨，網路又開始議論紛紛。有網友表示：「明谷，你本來可以晉陞為『魏神』，機會喪失了，又變成凡人了！」