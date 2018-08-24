願自主管理！二行程古董車主簽自律公約

2018-08-24 13:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕為釐清古董二行程機車車主及大型柴油車主疑慮，環保署歷經對話溝通後，今天宣布已跟古董車主達成共識，簽訂自律公約，只要自主管理及滿足相當使用限制，就不受加嚴排放標準的影響。至於大型柴油車排放標準加嚴的部分，也提出循序漸進的規劃，同時重申將針對年底前洽詢的弱勢車主，進行專案輔導。

環保署副署長詹順貴說，外界有聲音說方案退縮，事實上之前所訂定的的管制標準完全沒退縮，針對一期優先補助，並且也只是針對車價可能遭到哄抬做了一些配套方案，但外界很多關於四行程、古董車、小汽車都要進行管制的消息，一直都想澄清。

反禁二行程聯盟及相關團體所簽訂的「古董二行程機車管理方案」，內容包括「保持外觀及車況良好，定期保養及實施排氣檢驗」、「不做為上下班通勤交通工具」、「環保署預報空品不良或地方環保局發布空品惡化警告時不騎乘」、「不進入地方環保局劃設的空品維護區」等，簽署人包括全國反禁二行程聯盟北區及南區的總召及副召。

反禁二行程聯盟羅宜指出，過去許多的陳情抗議，目標只有一個，就是訴求能夠保留古董摩托車，因他有其文化價值及意義存在。羅還說，對於空品維護是絕對支持，很多二行程機車已經自然淘汰，剩下的這些古董車都是花很多心力金錢去維護，因此他們願意簽署自律公約，在保留騎乘權利，也會自主管理。

環保署長李應元表示，與古董車方的協商沒有資源投入，這些都是自主自律的遵守，因此他高度肯定這樣的公民行為，法律只是最低的道德限制，在空品維護區還沒真正劃定出來，年輕人就早早簽署，他很感動。而事實上空氣污染對身體健康有影響，還可能致癌，雖然通過空氣污染防制法會禁止一些自由，但可以維護空品保護健康，當然民眾生計也要兼顧，所以這次車輛改善也將投入170億空污基金。

李應元也針對大型柴油車加嚴排放標準規劃說明，他表示，在2020年1月1日前，只要符合原出廠標準；在2020年1月1日至2022年12月31日之間，若在空品維護區內，遵守地方政府依地方特性、空品需求，考慮地區範圍、時段、季節、排放標準等所定標準，而空品維護區外則符合原出廠標準；2023年1月1日起，2006年前出廠1至3期車輛就必須符合4期標準，逐步管制。