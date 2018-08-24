八掌溪水位高漲！距堤頂僅60公分恐溢堤

八掌溪水位高漲，恐溢堤，工程、水利單位監測中。（記者陳璟民攝）

2018-08-24 12:32

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕嘉義地區雨勢不斷，經濟部水利署第五河川局監測，今天上午八掌溪水位高漲，一度溢堤，之後雨勢和緩水位稍退，不過距離堤頂只差約60公分，仍有溢堤危險，相關單位將持續監測。

第五河川局長陳中憲表示，嘉義、雲林及台南所轄一級警戒區域有8處，其中以嘉義縣南靖糖廠附近的八掌溪橋，上午發生溢堤情形，現在雨勢和緩、水位稍退，水位約在19.5公尺處，距離堤頂20.1公尺，差約60公分，巡查人員都會密切監測。

公路總局五區養護工程處輪值指揮官黃威龍表示，八掌溪橋凌晨0點20分水位持續上漲就封橋，雖水位稍退但還沒有完全消退，持續封閉，現在也派員監測中。

嘉義市重慶二街自今天清晨到上午，淹水深度近膝蓋，近500戶居民雖部分家戶自備抽水機，但抽水不及進水速度，水淹進屋、家具都泡湯，嘉義市長涂醒哲獲報，與工務處長李建賢到場視察，市議員陳幸枝、王美惠、張秀華跟李忠曆等均到場關心。

居民吳慶祥說，住在重慶二街30幾年，因地勢低窪、又沒有排水設施，每2、3年就會淹水一次，一樓的木櫃、廚房都進水，冰箱用磚頭墊高，也都還是會淹到水；居民洪英蘭表示，清晨1、2點時雨勢最大，水淹進屋內，都睡不著覺，一早5點多就起床舀水、拿抽水機抽出積水。

李建賢表示，因為重慶二街為嘉義縣市交界，嘉義縣水位高漲情況，無法排水，會在側溝設抽水機排除積水。

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