觀光局以台日32個同名車站為主題 邀請台日大學生來場鐵道旅行

2018-08-24 12:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵與日本17個鐵道公司締結友好鐵路，台日更有多達32個同名車站。交通部觀光局繼2014年舉辦同名車站1日站長後，今年再以「青春˙若旅2018」為主題，邀請日本大學生與台灣大學生，以32個同名車站為主，規劃3天2夜旅遊行程一同出遊。觀光局副局長陳淑慧表示，車站不僅是許多民眾旅遊起點，更可呈現當地美食、文化，這次以同名車站為主題邀請大學生出遊，推廣台灣鐵道觀光，期望吸引更多日本民眾來台進行鐵道旅遊。

「青春˙若旅2018」活動共吸引320位年輕學子報名，選出台、日各8位大學生組成4隊伍，自行規劃3天2夜行程，各自走訪8個車站，各隊抵達每一個車站時，必須尋找「車站魅力」、「名產美食」及「觀光景點」3大特色，或美食、樂活、文化、生態、購物、浪漫等六大主題，並拍攝照片及中、日文介紹，上傳至觀光局大阪辦事處臉書「台湾見っけ！」。不過今天因為南部大雨因素，南部隊伍則改為前往東部。

北部邱哲禹隊長表示，他自己是北部人，但昨天討論行程時，發現很多他沒有去過的景點，相信會非常好玩；中部隊長日本的竹井，他說非常期待這次鐵道旅遊，來之前有特別做功課，知道中部有山、海線不同景色，期待接觸當地的民眾，體驗台灣人情味；南部隊長梁韶宸表示，昨天花蠻久時間討論行程，但因為颱風天下大雨去不了，可是彼此已經有感情決定不想拆散，將改去東部完成鐵道旅行；東部蔡欣妙隊長則說。，他覺得國外旅客到台灣較少去東部，但台灣東部真的很漂亮，非常想介紹給日本民眾。

今日活動嘉賓黃子佼表示，他自己非常喜歡搭火車旅遊，喜愛聽火車行駛的聲音，並想拍攝搭火車去造訪各站美食美景的節目。而最想推薦集集、平溪2條支線給民眾，集集支線今年擁有觀光鐵支隊彩繪列車，附近還有八卦山、日月潭等景點，非常適合旅遊；平溪線則是日據時代就有的路線，串聯河谷山川、煤礦故事、歷史人文，最後還可以去放天燈。

這次活動隊伍將於8月26日下午5點返回台北車站，將以巡迴8個車站合計最多人按「讚」的隊伍為優勝；另選出最受歡迎（最多人按讚）的美站、美食及美景為人氣車站獎。