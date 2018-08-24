台鐵路線仍不通 晚間6點前南下自強號只到嘉義

今日受到熱帶性低氣壓影響，中南部仍豪雨不斷，台鐵新營－嘉義路線持續不通。（資料照）

2018-08-24 13:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日受到熱帶性低氣壓影響，中南部仍豪雨不斷，台鐵新營－嘉義路線持續不通，台鐵局表示，今日晚間6點前，西部幹線（基隆－潮州站間）對號列車，南下自強號均行駛至嘉義站、莒光號行駛至彰化站；北上自強號改由嘉義站為始發站特開列車、莒光號由彰化站始發。區間車北部、中部均正常行駛，南部視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至隆田站。宜蘭、北迴、花東、南迴線均正常行駛。 支線方面，僅濁水－車埕間因發生落石停駛，其餘路線均正常行駛。

台鐵局表示，退、換票方式也將放寬，改由颱風來襲規定辦理，旅客預定乘車班次因受豪雨影響，導致列車停駛、無法或來不及搭乘，可於乘車日起1年內，持未經使用車票，至各車站售票窗口免手續費辦理退票。若前往車站售票窗口以外通路退票，需依通路商規定扣手續費後退票款。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起1年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

因列車運行中斷、停駛、取消，搭乘至途中就下車的旅客，可退還未乘區間票款；若中途折返回起程站，將退還原票款；改乘較低等級列車者，退還車種間票款差額；持中斷區間定期票旅客，依車站公告延長有效期間1日。