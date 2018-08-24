雙滿月小貓熊寶寶的名字…北市動物園賣關子

新生小貓熊寶寶長大後，就可以和哥哥「奇奇」、「妙妙」一起玩耍了。（圖由台北市立動物園提供）

2018-08-24 11:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園溫帶動物區於6月24日出生的小貓熊寶寶，今天雙滿月囉！園方表示，在媽媽奶水量充足、又沒有其他手足競爭的情形，小貓熊寶寶成長迅速，保育員觀察牠喝奶的模樣，取了頗為貼切又容易朗朗上口的名字，邀全民到台北市立動物園Facebook，猜猜看小貓熊寶寶的名字，猜對者有機會獲得小貓熊限量精美紀念品。

小貓熊媽媽「YaYa」歷經約103天的懷孕期後，於6月24日晚間順利地誕下1隻小寶寶。距離上一次生產雖然已經間隔了3年，不過母性很強的「YaYa」，照顧起小寶寶依然十分熟練。

保育員透過監視器影像，時常看到「YaYa」舔舐小寶寶，這時寶寶常會扭動身體回應媽媽的關愛。由於沒有其他兄弟姊妹競爭，可以獨享媽媽的奶水，營養充足的情形下，小寶寶成長快速，雖然肌肉和骨骼的支配還不算協調，但已經能夠撐起圓滾滾的身體，在巢箱內踩著搖搖晃晃的步伐到處探索，模樣十分可愛

園方指出，上個星期，保育員趁著「YaYa」到隔壁房間散步的空檔，趕緊進入欄舍內探視小寶寶，小心地安置在準備好的桶子內秤重，秤得體重約953公克，之後再藉由觀察外生殖器，辨別是雄性個體。成年後，就可以加入雙胞胎哥哥「奇奇」和「妙妙」，一起玩耍。

新生的小貓熊寶寶食慾非常旺盛，每當喝奶時那一臉滿足的模樣，於是保育員便延用媽媽名字裡的「Y」字母取名，動物園表示，現在到動物園Facebook網站，猜猜小貓熊寶寶的名字，並在貼文底下留言，9月1日公布正確答案，並抽出幸運得獎的民眾，可獲得精美的紀念品，並獲邀參加一年一度的中秋節晚會，活動即日起到8月31日止。