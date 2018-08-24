岡山潭底里泡水 里長：約900人受困

岡山潭底里大淹水，目前約900人受困，圖為民眾搭乘竹筏。（記者黃佳琳攝）

2018-08-24 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕豪雨狂炸高雄後，高雄市區淹水地區都已退去積水，但岡山區潭底里從昨天下午開始積水後，迄今水仍未退去，最深處超過1人深，里長陳勝傑表示，里內約有300多戶、900多人受困在民宅，需要便當和瓶裝水支援。

岡山區長林文祺表示，潭底里淹水原因，主要是土庫排水系統飽和，里內的積水一直排不出去，才會一直積水未退；目前消防隊已救出9位獨居受困的老人，其餘受困居民暫無危險。

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