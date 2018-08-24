熟女微笑展笑齦 牙齒矯正、上唇復位術讓她重現自信

2018-08-24 12:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名49歲林姓女子只要微笑就會露出牙齦，讓她十分困擾，每次拍照都只能抿著嘴，她到醫院牙科尋求矯治，醫生評估林女是因輕微上顎齒槽骨過多、上唇鬆動過大及牙齒略短造成有五公釐露齦笑，經牙齒矯正，再進行上唇復位術，終於讓林女嶄露自信笑容。

台大醫院新竹分院牙周病科醫師林意萍表示，林女的牙齦外露困擾稱為笑齦（Gummy Smile，笑時會露出牙齦），排除因牙周病或藥物引起的牙齦發炎腫脹，笑齦簡單的可分成「骨頭問題、牙齒問題、上唇問題」等三類。

林意萍指出，骨頭問題即上顎齒槽骨過多，如重度上顎骨垂直發育過度，笑齦露出大於8釐米以上，這些應以矯正和正顎手術的方式才能有效矯治。牙齒問題在於變異型被動萌出造成牙齒偏短，應以牙冠增長術改善牙齒長寬比例，一併改善笑齦問題。

而上唇問題即上唇鬆動過大或上唇長度偏短。上唇鬆動過大可施打肉毒桿菌，或以上唇復位術來改善，但肉毒桿菌主要是針對提上唇肌，缺點是效果只能維持3至6個月，而上唇復位術的原理是藉由唇內前庭的深度調整，限制微笑肌的收縮，減少在微笑時牙齦露出的量，因為手術不會影響到上唇的提拉肌肉，因此術後笑容自然。

林意萍說明，上唇復位術是可逆性的，除了黏膜上會有手術的疤痕組織外，若民眾覺得牙齦露出過少，也可再次手術加深唇內前庭的深度。

林意萍說，笑齦也可能是兩至3種原因造成的結果，需同時合併兩種或以上的治療，例如由矯正科醫師先改善牙齒排列，再由牙周病科醫師進行牙冠增長術和上唇復位術，因此，正確的診斷，並由專科醫師偕同治療，才能達到最佳的矯治效果。