北市洋芋片、摩卡肯亞咖啡2件丙烯醯胺超過指標值 遭下架

2018-08-24 11:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕丙烯醯胺尚未被納入毒害物質，但國際上已普遍認為對人體可能有致癌性，台北市衛生局今日公布抽驗50件市售高溫油炸食品、咖啡商品的結果，發現1件洋芋片、1件摩卡肯亞咖啡豆，超過超過食藥署發布的「丙烯醯胺指標值參考指引」，衛生局表示，販售的通路業者已將商品下架，並要求食品業者檢討製程，限期提出改善方案。

咖啡是許多上班族每天必喝飲品，加上油炸食品也是不分年齡層廣獲大眾喜愛，北市衛生局6月時，前往西式速食店、早餐店、咖啡店、傳統市場、超市賣場等處抽驗即食薯條、馬鈴薯餅乾、咖啡豆、咖啡粉、即溶咖啡、黑糖及油條檢驗丙烯醯胺，一共抽驗50件產品。

今日公布抽驗結果，1件進口自馬來西亞的馬鈴薯餅乾「傑可洋芋片（香辣味）」及1件進口自澳洲的咖啡豆「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」超過「食品中丙烯醯胺指標值參考指引」。「傑可洋芋片（香辣味）」檢出丙烯醯胺1174 ppb，超過食藥署訂定的馬鈴薯餅乾指標值1000 ppb以下；「Robert Timms 摩卡肯亞咖啡豆」則檢出丙烯醯胺501 ppb，也超過咖啡豆指標值450 ppb以下。

衛生局表示，商品已下架，產品來源如為外縣市業者，移請所轄縣市衛生局辦理；如屬於本市業者，則已依食品安全衛生管理法第7條規定，要求限期提出改善方案。

衛生局表示，食品於高溫加熱下，胺基酸與還原醣會進行梅納反應並讓食品產生特殊風味及色澤，但同時會促使丙烯醯胺形成，此反應較常見於高溫油炸食品。國際癌症研究機構（IARC）將丙烯醯胺歸類為2A物質，並表示對動物具有致癌性，但流行病學研究尚無法證明為人類致癌物。

衛生局呼籲食品製造業者應依食品安全衛生管理法第7條規定實施自主管理，參考衛生福利部食品藥物管理署之「降低食品中丙烯醯胺含量加工參考手冊」，透過調整薯條、馬鈴薯餅乾的切片厚度、避免油炸顏色過深或是以少量分批加熱等方式，降低丙烯醯胺生成。