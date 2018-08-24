南部大雨釀災情 李鴻源：台灣淹水問題短期看不到曙光

2018-08-24 11:52

［記者簡惠茹／台北報導］南部大雨釀災，前內政部長李鴻源今天指出，過去治水方向太迷信工程手段，沒有從都市設計解決問題；此外，如果政府部門沒有團隊合作和專業支撐，台灣淹水問題短期內看不到曙光。

這兩天大雨侵襲台灣南部造成嚴重災情，李鴻源今天出席國民黨台北市長參選人丁守中都更政見記者會後，針對南部淹水情況表示，南部淹大水最主要是雨下太大，第二個原因則是過去治水方向太迷信工程手段，沒有從都市設計解決問題，回到今天主軸，如果丁守中當選台北市長，防災型都更過程，就要把海綿城市、韌性城市的概念擺進去。

李鴻源提出工程界新觀念，他說，現在歐洲人和荷蘭人在談「為了失敗而設計」，過去台灣治水概念，都壓在堤防，可是一旦防線被突破，整個城市就會癱瘓，最近看到的中南部的淹水就可以看到，為了失敗而設計就是告訴我們，工程一定會失敗，但是萬一不幸失敗的話，城市基本機能還是能維持，就要從都市設計角度來看這個問題，這個概念可以跟防災型都更、都市計畫綁在一起。

「水利署不可能自己解決台灣淹水問題。」李鴻源表示，執行最困難的就是要跨部會局處，如果不能一起合作，問題不能解決，不管都更還是淹水，政府的運作方式要改變，不要相信一個局、一個署、一個部可以解決問題，如果沒有團隊合作和專業支撐，他不認為台灣淹水問題短期內會看到曙光，現在的前瞻計畫都在談工程手段，從來沒有談極端氣候工程手段能解決嗎？這幾十年來有很多法令政策都要檢討。