高雄花3百億治水無效？許立明：294萬噸滯洪水若流出、積淹水會更嚴重

2018-08-24 11:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕外界批評高雄市政府累計花300億元投入滯洪工程、效果卻有限﹖高市代市長許立明今指出，昨天總滯洪量達294萬公噸，如果沒有這些滯洪量，任由294萬公噸與水進入水位高漲的排水系統，恐怕積淹水不只這樣，許立明同時也對積淹水造成市民生活不便致歉。

許立明認為，只要有積淹水，市府就必須藉由每次教訓、確實檢討與改善，而這次時雨量在許多地區超過百毫米，也超出高雄設計防洪量70毫米許多，這種雨量無論下在哪裡，都可能發生積淹水情況。