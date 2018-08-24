市立國小校服一套1500元 桃市教育局長也喊太離譜

市議員邱佳亮高舉新屋國小校服，公布一套1500元的天價，讓在場官員相當吃驚。（記者魏瑾筠攝）

2018-08-24 11:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕難道校服有鑲金？桃園市議會今天進行市政總質詢，綠營市議員邱佳亮質詢爆料，新屋區新屋國小制服、運動服一套價格竟要1500元，如此天價價格讓許多家長大呼荷包吃不消，桃園市教育局長高安邦聽聞也直言：「太離譜了」。

桃園市議會今早先後由市議員張火爐、呂林小鳳、邱佳亮及舒翠玲進行市政總質詢，輪到綠營市議員邱佳亮質詢，他雙手高舉新屋國小制服，先一一點名列席桃園市民政局長湯蕙禎、文化局長邱莊秀美及財政局長歐美鐶等女性官員，詢問幫小孩幫制服一套價格約多少，紛紛回答約2、3百元。

接著邱佳亮詢問高安邦，高自信回答，運動服一套約2、3百元，制服因材質不同會稍貴，邱佳亮隨即將新屋國小的制服、運動服遞上前讓桃園市長鄭文燦及高安邦摸材質後回到座位再度詢問二人認為衣服價格有多少。

高安邦說，約2、3百元，邱佳亮說，普遍學校的校服一套平均480元，「不過新屋國小制服一套1500元、運動服一套1500元」，話一出，本來在滑手機的在場官員，聽到天價也不禁抬頭驚呼。

邱佳亮表示，校服價格過高，對家長產生很大負擔，有的家長為了省荷包，家裡小孩畢業後，還捨不得將制服丟掉，要留給其他小孩穿，甚至連褪色的衣服都還留著，「問題非常嚴重」，要求教育局應協助，對此，高安邦表示，會派員前往學校了解。