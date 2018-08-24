新北市登革熱增為16例 鎖定菜園及市民農場消毒

2018-08-24 11:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市登革熱疫情有升高趨勢，環保局根據日前疾管署公佈台中市大里區與新北市新莊區各新增幾起本土病例，共同點皆有至菜園耕作活動史，新北市已將菜園和市民農場鎖定為都會區防制疫情重點，環保局長劉和然說，為阻斷菜園內登革熱傳播鏈，防止病媒蚊持續向個案所在地外圍移動，環保局將採防火牆方式，加強瓊林里市民農園新增病例住家及菜園化學防治。

劉和然說，環保局今天將再執行4.2公頃之消毒作業，後續將持續擴大範圍，計畫總計消毒範圍面積達40公頃，但近日適逢豪大雨氣候，可能會影響噴灑消毒的進度。

劉和然說，北部縣市僅有白線斑蚊分布，棲息環境主要為戶外孳生源，今天將針對第14起案例住家周圍及第15、16起病例活動地菜園共約4公頃面積（新樹路113巷與瓊林路、瓊林北路交會範圍內）進行消毒，後續更將擴大到塔寮坑溪沿新樹路至瓊林路、瓊林南路間約36公頃面積範圍，一方面進行環境中的孳生源清除工作，避免病媒蚊孳生，另一方面由外而內以防火牆方式進行化學防治工作，撲滅環境中的病媒蚊，阻斷可能的傳播鏈，降低民眾感染風險。

環保局環境衛生管理科長李長奎兌，菜園周遭的市民朋友，化學防治消滅成蚊只是治標的方式，唯有清除孳生源才能有效消滅病媒蚊，也才能防治登革熱的擴散，仍需落實「巡（巡檢居家內外有無積水容器）、倒（倒掉容器積水並倒置）、清（清除不必要容器及清理水溝）、刷（刷洗容器徹底去除蟲卵）」的孳生源清除步驟，才是防治登革熱的根本之道。