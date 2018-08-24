台南雨情未歇 代理市長李孟諺臉書即時播報台

2018-08-24 11:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，往北移速度緩慢，台南仍持續降雨未歇，市府除了透過各管道發布防災訊息之外，代理市長李孟諺臉書也成為「即時播報台」提醒民眾。

李孟諺表示，熱帶低壓以緩慢速度北上，目前滯留在台灣西南部一帶，主降雨區仍在台南嘉義一帶，日雨量640毫米，已經遠超過雨水下水道排水容納250～300毫米負荷，包括龜子港排水、麻豆排水、菁寮排水已達到滿水位，水利、工務、警消等相關單位從昨天就開始進駐戒備，區公所也針對低窪地區進行預防性撤離了21個區、959人，預計今天雨勢還會持續，我們早上召開工作會議，持續關注，也請市民朋友們注意，如有需要協助，請隨時通知我們。

目前國道客運、高鐵、海運、台南航空站皆正常營運。台鐵台南站南北雙向對號列車停駛，區間車南下行駛至新營站，北上行駛至隆田站。

高速公路台南交流道北上入口、北上裕農路出口封閉，南下出口往仁德方向之迴轉道封閉，平面道路略有積水，汽車可通行。大灣交流道往崑大方向淹水無法通行。永康交流道平面道路正常。

曾文水庫已經滿庫，將進行大規模放水，麻善大橋即將封橋也請大內、山上、善化、官田、安定等區市民朋友注意河川水位，

李孟諺表示，為了安全，教育局也通令各校今日營隊、返校日、新生訓練，以及各種研習全面停止，因為豪雨造成積淹水，影響判斷，籲請民眾在這段時間盡量減少外出。