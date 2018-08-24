強降雨夾漂流木塞高屏溪 小琉球航班受影響

小琉球再漂來大批漂流木。（記者陳彥廷翻攝）

2018-08-24 11:04

［記者陳彥廷／屏東報導］上波西南風大雨，才把小琉球周邊的海灘、港口塞滿了大量漂流木，海灘上都還是這些還沒清完的雜物，但昨天的準颱風到了高屏溪、東港溪上游，強降雨再把沿線的雜物全物下沖，長趨直入又再圍攻小琉球。

一早，小琉球的觀光漁港白沙港又被人目擊成為「漂流木濃湯」，整個港口到處都是漂流木塞滿，因漂流木巨大堅硬又有重量，船隻螺槳恐擊打致船身受損，是港口的大忌。

昨天停駛、今天才剛復航的交通輪，其中之一的聯營船公司昨天宣布船隻將移往新園鹽埔港開航，但剛剛也宣布今天航班僅到中午，東港至小琉球最後一班12:30、小琉球回東港最後一班13:00。

由於明天就是普度，以往被旅外鄉親視為「最後船班」的公船琉興公司，因為港口及風浪問題，今天也決定減班，最末班僅到15:00從小琉球開往東港，16:30從東港返回小琉球，原本的最末班船18:00琉球到東港及19:00的東港到琉球航班停航，不過因為今天高雄放假，預計「鄉民專輪」的取消影響不大。至今另間船公司泰富輪，今天則是照常行駛。

小琉球再漂來大批漂流木。（記者陳彥廷翻攝）

漂流木卡小琉球漁港。（記者陳彥廷翻攝）