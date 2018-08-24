高雄外海擱淺5艘船隻 今日上午仍因海象不佳無法拖救

2018-08-24 10:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高雄港外昨日5艘船隻因強風吹襲擱淺，台灣港務公司高雄分公司表示，今日上午仍因風浪太大，拖救船隊無法靠近擱淺船隻，港內工作小船也無法出港進行拖救作業；目前所有拖救船舶與人員皆已準備完成，待海象較佳時可立即依規劃拖救。

針對擱淺船隻，昨日下午陸續展開救援後，「太倉湖」輪、「昌龍68」輪、「順泓」輪、「飛龍」輪，都已由國搜中心及岸際救難人員，將52名船員全數救起上岸；「安利669」船員14人則持續駐守船上，目前所有人員均安全。船員已撤離船舶，船方表示，僅是為船員安全暫時離船，並非外傳棄船，後續將持續委請拖救船隊進行拖救。

高雄港務分公司表示，擱淺船舶船體狀況，經船方及拖救船隊初步評估大致穩定，除「安利669」輪有部份輕柴油溢漏，已由船上船員自行堵漏外，「飛龍」輪、「太倉湖」輪及「昌龍68」輪船方也表示有輕微溢漏，經應變小組今晨現場勘查，並無擴散狀況，也沒有柴油氣味，暫無污染海域之虞。

目前拖救團隊在等海象好轉，就可依規劃先行拖救擱淺旗津外海的「太倉湖」輪、「安利669」輪及「飛龍」輪；擱淺於柴山外海礁岩上的「昌龍68」輪及「順泓」輪，將先從海上派員及潛水人員評估後再提出因應方案。