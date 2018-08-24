風大雨大路不通 屏東獅子鄉宣布停班停課

2018-08-24 09:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣整府23日宣布今天正常上班上課，引起民眾反彈，今早風雨情形未減，多處路段積水不通，縣府今早9:14分宣布，獅子鄉停班停課。

今正常上班上課引反彈 民怒轟放假標準在哪裡！

熱帶性低氣壓狂掃南台灣，造成多處低漥地區傳出淹水災情，彰化縣以南地區昨晚陸續公布今天達到停班停課標準，唯獨屏東縣「正常上班上課」，但今天屏東地區民眾起床後，發現仍然風大雨大，且昨夜積水家園還未處理，部分路段也嚴重積水，讓網友一面倒留言灌爆屏東縣長潘孟安臉書，直酸「路都不通怎麼上班上課」。

根據中央氣象局公佈的資訊，屏東縣屬於超大豪雨地區，今早交通狀況包括，橋樑部分：台26線枋山鄉楓港大橋因溪水暴漲達警戒水位，自8月24日上午08時起執行預警性封閉。

道路封閉：內埔鄉屏科大往龍泉3叉路口車輛無法通行，林邊鄉台17線261K車輛無法通行，枋山鄉台26線6.5K，車輛無法通行，東港鎮台17線256.3-256.7K東港分局路段封閉，台26線6K~7K間土石流及積水阻礙通行封閉管制車輛通行，台26線與台9線終點楓港叉路口積水達30cm，改行替代道路高架橋，高樹鄉新豐村沿山公路一段不動寺附近車輛無法通行。

屏東縣長潘孟安臉書昨晚發布的停班停課消息，至今早已湧入2千多位網友留言，一面倒怒批「放假標準在哪裡！」、「潘縣長，請問你有為人民著想嗎？！」

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