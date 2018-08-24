熱帶低壓怎會引發暴雨？ 吳德榮揭2大關鍵主因

氣象專家吳德榮表示，由於此熱帶低壓是在季風低壓環流內發展，低層水氣多，受地形的舉升產生的對流有很強的「降雨強度」，另外「降雨時間長」，才能累積大量的降雨。（圖擷取自中央氣象局）

2018-08-24 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓昨挾帶暴雨襲擊南台灣，南台灣大雨成災，許多人會有疑問，僅是熱帶性低氣壓，為何能下這麼多雨？氣象專家吳德榮表示，由於此熱帶低壓是在季風低壓環流內發展，低層水氣多，受地形的舉升產生的對流有很強的「降雨強度」，另外「降雨時間長」，才能累積大量的降雨。

吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上指出，熱帶系統所帶來的總雨量，與颱風強度的相關性遠不及「降雨時間」，1959年的「八七水災」即為明證。吳德榮說，熱帶低壓的螺旋雨帶激發的對流，以及西南風受地形的舉升產生的對流，兩者產生都很強的降雨強度。熱帶低壓形成後，受到地形限制、離台灣又近，來不及發展成颱風，但其「降雨強度」與一般颱風相比毫不遜色。

吳德榮預估，今（24）日「熱帶低壓」持續沿台灣西側緩慢北上，強降雨範圍白天將向北擴展至苗栗、新竹，新竹以南地區都應嚴防大量降水所帶來的塌方、落石及淹水等威脅。今晚20時「熱帶低壓」行進至台灣海峽北部，強降雨將漸減緩；明（25）日8時「熱帶低壓」已在福建沿海，明（25）日白天起台灣的降雨明顯緩和，但受西南風影響，局部地區仍有較大雨勢。