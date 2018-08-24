雨炸嘉義！沿海鄉鎮全泡水 岑海里變「沉海裡」

嘉義縣布袋鎮岑海里汪洋一片。（民眾提供）

2018-08-24 08:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義地區從昨天傍晚起降下暴雨，至今天早上仍未停歇，不少鄉鎮市24小時累積雨量超過500毫米，達「超大豪雨」，海區鄉鎮市如布袋、東石、義竹、朴子、鹿草、太保等地都有淹水情形，幾乎是全面泡水，布袋鎮岑海里鄰近台灣海峽，從昨晚到今天早上幾乎所有地區都淹水，居民欲哭無淚，直說「岑海里變沉海裡」。

昨天到今天早上，嘉義縣鹿草鄉累積雨量達738毫米，義竹鄉697毫米，竹崎鄉653毫米，朴子市628毫米；而沿海的布袋鎮也超過500還米，東石鄉468毫米，雨勢非常驚人，各地都出現住家嚴重淹水，車輛泡水情形，許多住在低窪的民眾連夜撤離。

布袋鎮岑海里有布袋商港、高跟鞋教堂、布袋魚市等景點，布袋文創Hotel及夢想家大飯店等住宿點鄰近汪洋一片；各地溫室怎麼抽也抽不完水，農作泡水，農民損失慘重。

嘉義縣救難協會成員從昨晚到凌晨用橡皮艇載出25人，嘉義縣長張花冠及副縣長吳芳銘前往勘災，在消防員協助下幫助5人搭乘橡皮艇離開；由於雨勢未歇，海區幾乎是全面性淹水，連高鐵大道都淹水無法通行，四處可見泡水車輛。

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嘉義縣布袋鎮岑海里汪洋一片。（民眾提供）

嘉義縣的溫室泡水。（記者林宜樟翻攝）

布袋鎮夢想家大飯店淹水。（記者林宜樟翻攝）

通往高鐵嘉義站的高鐵大道淹水無法通行。（記者林宜樟翻攝）

布袋鎮夢想家大飯店淹水。（記者林宜樟翻攝）

布袋鎮夢想家大飯店淹水。（記者林宜樟翻攝）

布袋鎮夢想家大飯店淹水。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣長張花冠（中）、副縣長吳芳銘（左）及布袋鎮長陳鳳梅（右）等前往勘災，協助救援災民。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠（左）、副縣長吳芳銘（右）及布袋鎮長陳鳳梅（中）等前往勘災，協助救援災民。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠（左）、副縣長吳芳銘（右）及布袋鎮長陳鳳梅（中）等前往勘災，協助救援災民。（記者林宜樟攝）