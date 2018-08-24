18縣市豪大雨特報！ 熱帶低壓北移北部雨勢漸強

中央氣象局指出，今天（24日）持續受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，全台有雨。（資料照）

2018-08-24 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）持續受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，全台有雨。

氣象局於全台（除基隆市、台北市、連江縣、金門縣）發布大雨、豪雨甚至超大豪雨特報，其中苗栗縣、台中市、台東縣為豪雨特報，彰化縣、南投縣為大豪雨特報，雲林縣、台南市、高雄市、嘉義縣市、屏東縣、澎湖縣為超大豪雨特報。

氣象局表示，熱帶性低氣壓994百帕，今晨2時位於北緯24.0度，東經120.5度，即在彰化縣，向北北西緩慢移動。

氣象局指出，今天中南部地區及澎湖有陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級的降雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨或豪雨發生的機率。氣象局提醒，隨著熱帶性低氣壓向北移動，北部地區雨勢也會逐漸明顯，尤其是桃竹苗地區，應注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區慎防坍方，低窪地區需防淹水。氣溫方面，各地高溫約28至33度。

氣象局預估，週六（25日）因熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

週日至下週四（26日至30日）受低壓帶及受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲但有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

空氣品質部分，受強風及降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好，離島地區仍可能受大陸沿海微量污染物影響，北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

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氣象局於全台（除基隆市、台北市、連江縣、金門縣）發布大雨、豪雨甚至超大豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）