豪雨轟炸 今午前台鐵多列自強號北上停駛、南下僅到嘉義

台鐵今天清晨宣布，西幹線南部路段自強號和莒光號停駛，其中南下自強號行駛至嘉義站、莒光號行駛至彰化。（台鐵提供）

2018-08-24 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕豪雨襲台，台鐵今天清晨宣布，西幹線南部路段自強號和莒光號停駛，其中南下自強號行駛至嘉義站、莒光號行駛至彰化。北上自強號多數停駛、北上莒光號全面停駛。區間車部分，北部、中部均正常行駛；南部則視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至林鳳營站。

台鐵表示，因熱帶低氣壓影響，中南部豪雨不斷、路線持續不通，台鐵今日中午12時以前調整列車行駛。情況如下：

一、西部幹線：（基隆－潮州站間）

（一）對號列車：

1.南下：

（1） 自強號

除台中=高雄101次自強號（台中站05:42開）及彰化=潮州167次自強號（彰化站08:34開）停駛外，其餘自強號均行駛至嘉義站。

（2） 莒光號

除彰化=台東751次莒光號（彰化=新左營間停駛），改由新左營特開（新左營站09:14開）外，其餘莒光號均行駛至彰化站。

2.北上：

（1） 自強號

除竹南=花蓮272次、斗六=七堵102次、員林=花蓮278次、嘉義=花蓮170次及斗六=花蓮280次正常行駛外，其餘自強號均停駛。

（2） 莒光號：均停駛。

（二）區間車：

（1） 北部、中部均正常行駛。

（2） 南部視路線狀況，南下行駛至新營站，北上行駛至林鳳營站。

二、其餘路線均正常行駛。