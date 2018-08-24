08/24 各報重點新聞一覽

2018-08-24 06:26

自由時報

郭婞淳、李智凱 亞運雙金

空中迴旋完美落地、奮力舉起全亞洲！「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳昨日稱王封后，本屆亞運金牌雙保險穩穩進帳，加上日前跆拳道與射擊國手接連奏捷，台灣代表團已經開起「五金行」，持續朝突破十金雙位數努力趕工。

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暴雨襲擊 南台成災

熱帶性低氣壓昨挾帶暴雨襲擊南台灣，高雄、屏東昨累積雨量達四百毫米，六龜累積雨量更飆破五百毫米，突來的雨彈炸得民眾措手不及，而高雄市建國三路榮欣建設搭建的大樓鐵製鷹架，因不敵狂風暴雨瞬間倒塌，當場砸中騎車經過的騎士，造成三死慘劇，包括一對母子林秋珍、吳明鴻及女騎士戴淑惠。

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無名女屍申冤 筍農挖到頭骨

中元節前夕，無名女屍申冤？台南市南化山區一名筍農採筍時，意外挖出一顆頭骨，未料鑑驗發現，該女性頭骨有遭鈍器重擊裂痕，全案演成一樁驚悚殺人埋屍命案；檢警連日追查，鎖定命案發生在兩年前，與三十八歲柬埔寨籍女子王米稼同居、育有一女的五十八歲男子陳文釧涉案，但陳堅稱「只有打傷她，未殺人」，檢察官昨晚向法院聲請羈押陳男獲准。

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蘋果日報

颱風級暴雨 母子雙亡 6縣市慘淹 中高雲嘉南今停班課

暴雨狂炸中南部！受熱帶性低氣壓影響，中南部遭受接近颱風級的豪雨肆虐狂炸，彰化、嘉縣、台南、高雄、屏東及澎湖6縣市傳出淹水災情，時雨量最高逾110毫米，水淹入家中、道路成河流、車輛遭淹沒，災情慘重，民眾抱怨連連，高雄市更發生工地鷹架因風雨過大被吹落，砸中路過機車騎士3人，造成一對母子死亡、另1人命危。

參選人醉撞 找助理頂包 諷刺 政見喊酒駕重罰 藍急撤提名

北市前晚發生一起肇逃車禍，穿著深灰色上衣的車主折返現場，坦承疏失，被撞女騎士突然眉頭一皺，發現案情不單純，直說：「撞我的人，明明穿著白色衣服！」警方追查出真正肇事者是國民黨台北市議員參選人林冠勳，他不僅酒駕肇逃，還讓助理頂包替罪，檢方訊後諭令20萬元交保，國民黨北市黨部緊急將其停權，並取消提名資格。

聯合報

預警不足！豪雨灌南台2死 8縣市今停班停課

前天上午在台灣東南方海面生成的熱帶性低氣壓，昨從屏東登陸，一路往北猶如颱風過境，造成南台灣到處淹水，高雄市府指中央氣象局預報警示不足，致應變不及；民眾上班上學受阻狂風暴雨，更是怨聲載道。由於熱低壓威脅仍在，高雄、台南、雲林、南投、嘉義縣市、台中市、彰化縣等八縣市今停班停課。

體操／亞運史上首金「鞍馬王子」李智凱做到了

中華代表團停滯兩天的金牌庫，昨天再度啟動，先是「鞍馬王子」李智凱在男子鞍馬決賽摘下我國史上第一面亞運體操金牌，舉重名將郭婞淳再接棒，她在女子五十八公斤級再以總和二三五公斤舉回生涯第一面亞運金牌，助代表團金牌數累積到五面。

中國時報

單日進帳2金3銀3銅 中華躍居第8！李智凱、郭婞淳 亞運金光閃閃

中華代表團23日在雅加達巨港亞運大豐收，體操由鞍馬「菜市場凱」李智凱與地板項目唐嘉鴻，分別贏得我國在亞運體操歷史性的首面金、銀牌，「舉重女神」郭婞淳也以抓舉105、挺舉130、總和235公斤奪金，讓中華代表團單日進帳2金3銀3銅，總計5金6銀11銅，一舉超越烏茲別克與印度，躍居第8名。

高雄鷹架不敵強風倒塌 砸中母子雙亡！暴雨襲台 中南8縣市今停班課

國際編號92W的熱帶性低氣壓昨上午6點半從屏東東港登陸，狂風暴雨襲擊南台灣，高雄市一新建大樓工地12樓鷹架不敵強風倒塌，剛好砸中路過2部機車，造成一對母子死亡及另1人重傷。氣象局昨晚表示，中南部及台東今天仍將有局部豪雨以上等級降雨，包括高雄市、台南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台中市、彰化縣、南投縣等8縣市宣布今天停班停課。