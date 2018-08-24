是真的！彰化宣布停止上班上課 不再「放個毛」

2018-08-24 00:29

〔記者湯世名／彰化報導〕是真的！原本宣布24日正常上班上課的彰化縣政府，就在剛才又急轉直下，縣府宣布24日停止上班上課，加入雲林縣、台中市的行列，縣民聞訊一片歡呼聲，有網友笑說，這下真的不再「放個毛」了。

昨天23日下午包括南台灣、中台灣都陸續壟罩強風暴雨當中，由於氣象局宣布24日整個台灣天氣型態極不穩定，南部、中部仍有豪大雨機率，南部從高雄市一路往北的縣市政府都陸續宣布24日停止上班上課，雲林縣也在昨天晚間宣布停班停課，再往北的彰化縣則於昨晚7點多宣布24日照常上班上課，不料台中市昨天深夜11時卻宣布停班課的消息，唯獨彰化跳過，彰化縣民就有人譏諷說：「縣府太早宣布了！」

有網友笑稱，台中都放假了，原來豪雨會跳過彰化去台中下啊！還有網友笑稱，彰化縣政府太早宣布照常上班上課，還是台中市政府比較聰明，很會看狀況。但也有網友說，搞不好彰化縣長會變成「魏神」。甚至有網友把去年縣府幕僚人員搞出的「放個毛」大烏龍又拿出來討論，強調這下真的是「放個毛」了。

不過就在剛才，彰化縣府又宣布24日已達停班停課標準，因此宣布停止上班、上課，提醒民眾做好防災準備。停止上班上課的消息傳出，抱持最後一絲希望的縣民一片歡呼。