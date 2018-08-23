豪雨炸整天 台南共5傷248戶淹水391人撤離

強雨吹折路樹。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-23 22:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南整天雨不停，市府統計，淹水戶數248戶，多達20個區、177個路段，代理市長李孟諺表示，因明天台南市停止上班上課，災害應變中心維持1級開設，所有局處仍將持續戒備，也籲請民眾注意安全。

市府統計，今天共受理通報案件600多案，路樹倒榻約125件，路倒招牌28個，雨勢造成5名傷患（1名住院、1名留院觀察、3名已出院），淹水戶數248戶，分布20個區、共177個路段。

撤離人數10區共391人，分別是歸仁區35人、左鎮區1人、永康區159人、龍崎區1人、新化區93人、六甲區2人、安定區2人、東山區15人、楠西區73人、南化區10人。

李孟諺表示，受熱帶低壓北移影響，台灣南部地區今天一整天都遭到豪大雨襲擊，台南也深受其害，其中仁德、安南、西港、安定、北門等區，總計到今天晚上7點，12小時累積雨量都超過300毫米，中西、永康及麻豆等區，12小時累積雨量也將近300毫米，降雨量驚人，到下午5點半，積水逐漸退去，尚有12區、5戶淹水。

李孟諺表示，晚間氣象局已經把台南列為超大豪雨區，預計24小時內，可能降雨超過500毫米，符合停班停課標準，因此明天台南市停止上班上課，災害應變中心維持1級開設，市府團隊仍持續戒備，也請民眾注意安全。

市府表示，除加強抽水機組正常運作等持續警戒應變外，並已由第六河川局支援本市5台抽水機佈設加入應變，環保局及側溝管理單位加強對於落葉阻塞排水溝的清理，另啟動自主防災，通知工業區及低窪地區防閘門安裝以應付突發狀況。