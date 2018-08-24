少女搭公車竟遭丟包淋雨 母心碎怒控沒職業道德

有網友在「爆料公社」PO文指出，女兒在21日早上6點多搭乘三重客運857路線公車要到漁人碼頭打工，半路上遇到封路時，公司司機竟要求女兒當場下車。（圖擷自爆料公社）

2018-08-24 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕有個媽媽在網路PO文指控，她的16歲女兒前幾天一早搭乘公車要到淡水漁人碼頭打工時，公車司機開到半路遇上封路，當場要她女兒直接下車，還叫她自己走路10分鐘，就開公車離開。這名媽媽之後接到女兒致電哭訴，不曉得自己被丟包在哪裡？當時還下著大雨，讓媽媽心急如焚，最後靠著地圖定位好不容易找到女兒時，看到女兒全身濕淋淋躲在路邊，氣得她怒批公車司機太沒職業道德！

有網友在「爆料公社」PO文說，她女兒在21日早上6點多搭乘三重客運857路線公車要到漁人碼頭打工，但半路遇到封路，女兒竟被公車司機丟包在淡海「前不著村、後不著店」的無人路上，女兒無助詢問司機時，還被回說「自己走路10分鐘」。之後她就接到女兒哭訴電話，指自己被公車司機丟包，不曉得自己身在何處，當時還下著大雨，加上這名母親也對路況不熟，找了許久才找到全身濕淋淋、躲在路邊的女兒，這一幕讓她直呼看到時「心都碎了」，氣得帶著小孩到客運總站理論，但對方僅回應，「哦，那是新司機」，讓她氣得怒批，「是做賊心虛嗎？」詢問網友該到哪邊才能投訴這位沒職業道德的司機。

PO文一出，引來許多網友批評，質疑公車司機及站務人員的態度都有待檢討，並指就算遇上封路，也不應該半路丟包，至少也要將人載回總站。也有網友說，不管是幾歲的人，突然被丟包在人生地不熟的地方都會害怕，紛紛批評，「如果小孩子因此遇到壞人怎麼辦？」、「還好孩子沒事，出事他賠的起嗎？」、「在等待家人來載時間，如果發生什麼，真的讓人氣憤」、「太扯了」等。