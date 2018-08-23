高雄5艘貨輪擱淺 海豚直升機冒風雨吊掛救出43船員

高雄5艘貨輪擱淺，空勤總隊派遣海豚直升機，冒著昏暗夜色及強大風浪吊掛救援。（記者張忠義攝）

2018-08-23 22:31

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄今天強風暴雨不斷，除了市區積水、鷹架倒塌，高雄外海更有5艘貨輪傳出擱淺意外，空勤總隊派遣海豚直升機救援，雖然夜色昏暗且風強浪大，但仍成功完成吊掛救援任務，共搶救出43名船員。

高雄外海今天有5艘貨輪被風浪推離錨區，分別是「太倉輪」、「安利669」、「昌龍68」、「飛龍」、「順泓」等船隻，擱淺在高雄港附近，總計66人受困，雖無立即危險，但海巡署第五岸巡總隊已派員警戒，同時通報空勤總隊待命，隨時準備救援。

傍晚時分，空勤總隊派遣兩架海豚直升機執行吊掛救援任務，救援人員冒著風浪大雨驚險吊掛，共陸續救起43名船員，其中，空警隊救援的「順泓」輪，一直到夜色昏暗天黑後，還冒著風浪救援，而救起的船員陸續由船公司安排到飯店安置。

空勤總隊海豚直升機冒險吊掛「順泓」輪船員，場面相當驚險。（記者張忠義攝）

「順泓號」輪船，擱淺在柴山安檢所前。（記者張忠義攝）

擱淺在柴山鬼洞前的「昌龍68號」輪船。（記者張忠義攝）

空警隊救援的「順泓」輪，一直到夜色昏暗天黑後，還冒著風浪救援，場面相當驚險。（記者張忠義攝）