記得帶雨具！明天全台天氣不穩 高屏慎防超大豪雨

明天全台天氣不穩定，中南部及澎湖地區有豪大雨，北、東部也有局部短暫陣雨，提醒民眾記得攜帶雨具，外出注意路況（資料照）

2018-08-23 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）天中南部遭受雨彈襲擊，各地傳出淹水災情，明（24）天也受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，全台天氣不穩定，中南部及澎湖地區有豪大雨，北部、東部也有局部短暫陣雨，提醒民眾記得攜帶雨具，外出注意路況；不過，白天高溫也受到降雨影響，微熱舒適，約26至33度。

中央氣象局預報，明天受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，全台降雨機率高，中南部、澎湖地區有不定時局部大雨或陣雨，高雄市及屏東縣甚至可能出現豪雨等級以上的超大豪雨；北部、東部則有局部短暫陣雨，各地及山區降雨會伴隨強陣風或雷擊，民眾外出記得攜帶雨具，注意路況；山區慎防坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

氣溫方面，明天受降雨及雲量增多影響，各地高溫略降，新竹以北地區、東部約30至33度，中南部約26至28度。各地早晚低溫約25至27度。

紫外線方面，明天中南部受低氣壓壟罩，紫外線指數達中量級，其餘地區紫外線較強，北北基桃、新竹、苗栗及澎湖地區達高量級；宜蘭、花蓮、台東及金門地區達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。

空氣品質方面，明天全台受降雨影響，各地空品良好，但離島地區可能受中國沿海微量污染物影響，空品較為不佳；北部、竹苗、中部、雲嘉、馬祖及金門地區為「普通」等級；高屏、宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級。

氣象局也提醒，明天全台及澎湖、金門及馬祖沿海地區受低氣壓外圍環流影響，風浪較大，而今夜台東及澎湖沿海空曠地區有9至11級強陣風，到海邊活邊及交通往返請多加留意安全。

颱風消息方面，第19號中度颱風「蘇力」朝南韓移動，預計今、明兩天會影響南韓的天氣；第20號中度颱風「西馬隆」向西北朝日本移動，預計在今、明兩天會影響日本一帶，雙颱接對台灣無直接影響，提醒前往日、韓民眾留意最新颱風動態。

而熱帶性低氣壓994百帕，今晚8點位於北緯23.7度，東經120.3度，位於雲林縣，緩慢向西北方向移動，請在台灣附近各海面及巴士海峽航行及作業船隻特別注意。