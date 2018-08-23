雨「炸」台南處處淹惹民怨 台南市府回應

南市多處街道側溝排水宣洩不及，溢流路面，車輛水中行駛「爆」水花。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-23 21:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今日豪雨持續，南市超過60處積淹水災情，全市「泡」水中，引發民怨不斷，批評台南治水無效，但是也有住安南區的1位林姓居民無奈說「大溝都滿了，排水再好也沒用！」

市府表示，這次持續強降雨已超過豪雨等級（3小時100毫米），遠超過道路及側溝能吸納排除水量，是積淹水主要原因，南市防洪治理與全國區排保護標準一致，採10年防洪標準，25年不溢堤，在台南地區約相當於24小時降雨量250-280mm，而這次降雨又大又不停，市區多個雨量站6個小時就已達250-260mm，亦即採防洪保護標準未能避免部分災情產生。

市府表示，南市易淹水面積全國最廣，即使如過去劇烈降雨在台北、新北、基隆都造成嚴重水患，這些城市也曾投入1500多億的治水經費，但同樣因為雨勢太大，超過保護標準而造成淹水，民眾淹水之苦感同身受，也希望大家可以理解，如果降雨超過保護程度，在任何城市都會造成積淹水。

水利局表示，南市這12年來，中央在台南執行易淹水計畫及流域綜合治理計畫，共計核定239.8億元，但因還有39億元尚在規劃、設計、或尚未完工，總計投入的治水經費約201億元。

水利局表示，在縣市合併前，全南市已經完成4分之1的治水計畫，共130幾億，但如果要完成全部的治水計畫，總共需要650億元，待經費到位按步就班大概需30年時間，緩不濟急，因此在縣市合併後，為了立即減緩淹水情形，水利局將全巿主要區域排水做應急方式治理，把各排水尚有防洪缺口會溢堤倒灌的部分，先行緊急處理，已經有效減緩各區淹水情形。

水利局說，這次台86線雨水下水道即時發揮分洪功能，讓南區灣裡低窪地區安全渡過2小時100mm暴雨，僅部分低漥區積水1小時，安南區朝皇宮尚無淹水情形，大灣崑山雖有積淹，仍相較過去相同雨量有改善，目前像三爺溪沿岸還會淹水地方如太子路，裕義路，崑山科大一帶都是道路雨水下水道或抽水站尚在施工中的情形，未來完成後就會看到市區積水顯著改善成效。