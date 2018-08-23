烏克蘭藝術家駐蕭壠創作《超越．時空》即日起展出

來自烏克蘭的駐村藝術家奧克薩娜･契沛李克（Oksana Chepelyk），拍攝台灣傳統的遶境儀式，以藝術手法創作《超越．時空》場景，即日起在蕭壠文化園區展出。（記者王涵平攝）

2018-08-23 22:14

［記者王涵平／台南報導］來自烏克蘭的駐村藝術家奧克薩娜･契沛李克（Oksana Chepelyk），拍攝台灣傳統的遶境儀式，以藝術手法創作《超越．時空》場景，即日起在蕭壠文化園區展出。

南市文化局副局長周雅菁表示，向全球公開徵選藝術家於蕭壠文化園區駐村，報名相當踴躍，最後錄取13組，期待透過跨國藝術家創作激盪，讓台南文化及藝術展現更多元化的樣貌。

來自烏克蘭基輔的奧克薩娜，現為烏克蘭現代藝術研究中心首席研究員，長期擔任國際影展及社會雕塑之策展人。在蕭壠文化園區駐村期間，對台灣及台南在地的民俗活動很感興趣：拍攝南鯤鯓代天府及府城迎媽祖遶境，用全景圖的影像處理手法，呈現台灣民俗儀典。

抽取其中的時間、空間元素進行創作，在展場運用大型網紗結構布置及炫麗的LED燈光幻燈片，營造出令人身歷其境的「穿越時空」場景，探討各種當代及歷史的現象，邀請觀眾進入探索、穿越時空。展期即日起至9月16日。