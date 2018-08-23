讓偏鄉孩子成就夢想 朴子雙溪國小附幼獲教學卓越獎

雙溪附幼師生體驗採花生。（雙溪附幼提供）

2018-08-23 22:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市雙溪國小是偏遠小學，幼兒園教學團隊們引導孩子提出夢想，設計課程，融入在地，啟動「愛在雙溪，啟動偏鄉教育希望夢想」的教學歷程，入圍教育部107年度教學卓越獎。

教育部日前公布教學卓越獎幼兒園及國小入圍名單，幼兒園全國有9所入圍，雙溪附幼是嘉義縣市唯一入圍的幼兒園，非常不容易，雙溪國小校長侯忠烈說，學校雖處偏鄉，教學團隊努力設計課程，融入在地物產特色，並到故宮南院參訪，增加學生文化刺激。

雙溪附幼老師蔡瑾靜今天受訪時說，朴子市雙溪里位於偏鄉，人口老化，過去許多年輕人覺得看不到未來希望而離開，2年半前，教學團隊希望能讓孩子能有作夢的勇氣來圓夢，啟動「愛在雙溪，啟動偏鄉教育希望夢想」的教學歷程，過程中學生們自己提出夢想，透過課程發掘、解決問題，更獲得許多生活知識。

蔡瑾靜說，孩子們在社區看到老人家曬花生，興起瞭解花生產業的想法，教學團隊帶著孩子，透過社區居民的協助，體驗拔花生，瞭解花生生態，在曬花生的過程中讓學童思考怎麼曬才有效率，讓他們自行思考調整位置，還多方嘗試用器具打成花生粉，得出用果汁機打花生能切的最細，最後並義賣土豆，捐給社區。

雙溪國小附近是故宮南院，學生們看展後自己也想「辦展覽」，師生們走入社區，瞭解家鄉歷史，在社區內尋寶，在學校設置「雙溪夢想屋」，展出社區寶物，後來也成為展出作品的空間。

學生們今年看到在嘉義縣舉辦的台灣燈會，提出想辦燈會的夢，他們實際參觀後，比照台灣燈會設計各種主題燈區和燈具，完成幸福燈會。

蔡瑾靜說，幼兒園的作法是讓孩子說出自己的夢，在校長的全力支持下，師生們一同用課程逐步完成，讓孩子瞭解，即使在偏鄉也能完成夢想。