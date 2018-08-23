真靈！「鹿港放水燈」求菩薩 大雨巧停半小時

鹿港地藏王廟今天傍晚在福鹿溪放水燈。（取自陳文彬臉書）

2018-08-23 20:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有百年歷史的「鹿港放水燈」儀式，今天傍晚在福鹿溪登場，不過，彰化縣各地下午下起大雨，鹿港地藏王廟管委會擔心影響放水燈，特別向主祀地藏王菩薩跪拜祈求，果然在祭拜與放大型蓮花法船過程的半小時，雨勢停歇，讓民眾都說「真靈」！

以往鹿港地藏王廟放水燈是在農曆7月初一，後來配合民間習俗都在中元節普度，因此，2004年起，普度法會改在農曆7月13日起連辦3天，放水燈也跟著改在農曆7月13日登場。

這一星期以來，每天下午幾乎都有雨，鹿港地藏王廟管委會今天眼看著南台灣上午狂飆大雨，鹿港地區下午也下起大雨，而今年放水燈數量高達1200盞，擔心大雨影響儀式進行，主委許森樹帶領管委會人員一起跪著向地藏王菩薩祈求活動順利圓滿。

「真是太靈了！」鹿港地藏王廟人員說，鹿港地區雨一直下到約5點多，放水燈儀式在5點半登場，從祭拜到放大型蓮花法船的半個小時這段期間，雨就停了，直到約6點才又開始飄起毛毛雨，讓活動非常順利完成。

彰化縣長魏明谷今天出席放水燈儀式時說，每次放水燈都會祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，讓彰化「有風無颱，有雨無災」。

許森樹說，希望「鹿港放水燈」未來能夠列入國家文化遺產，讓民間宗教信仰的大事，能夠世代流傳。