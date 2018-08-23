斯文里三期整宅拆除完畢 9/13動工

全國首件政府擔任實施者公辦都更、大同區斯文里三期整宅5月18日拆除，經過3個月已拆除完畢。（記者鍾泓良攝）

2018-08-23 22:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市大同區斯文里三期整宅是全國首件政府擔任實施者的公辦都更，5月18日開始拆除，經過3個月已拆除完畢。台北市副市長林欽榮今天視察工地，宣布將在9月13日動工。而對於之前4人、6戶的不同意戶的狀況，林欽榮說，之前羅、林兩位提告的不同意戶已經撤告，因此目前斯文里三期已無官司，因此盼都更處能夠邀請不同意戶參加動工，3年後一起當好鄰居。

都更處表示，之前4人、6戶的不同意戶因為都更、選配條件而不願意同意，而其中對選配不滿的羅姓、林姓不同意也對市府提告民事訴訟，法院進行言詞辯論時，對方律師表示將撤告，因此目前斯文里三期已無官司，但4人都無簽都更同意書。

斯文里整宅位於大同區大龍街旁，興建至今已有49年，即將更新的第三期整宅共有260戶，更新後建築將取名為「斯文首善」，將興建2棟地上13層建築，合計350戶，而市府投入9.4億元，可分回93戶，預計作為一旁斯文里一、二期及蘭州國宅更新時的中繼住宅。

但至終仍有4人不同意都更，有些居民是認為房屋權利價值遭低估，也有居民因為沒選到想要的位置、質疑市府賺取暴利而不願都更，最終市府動用「都更條例」36條，將不同意戶房屋強制淨空。