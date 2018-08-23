影片曝光！美濃淹大水 貨車司機逃車頂搭橡皮艇脫困

美濃淹大水，貨車駕駛爬上車頂順利獲救。（記者黃佳琳翻攝）

2018-08-23 19:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市美濃區從中午起陸續傳出淹水災情，鍾姓男子開小貨車行經竹山溝產業道路時，因溪水暴漲，鍾男受困車內，眼見水勢猛烈，鍾男趕緊爬上車頂，消防隊獲報到場時，小貨車已被大水淹沒，鍾男站在車頂上差點被沖走，幸即時搶救，鍾男順利脫困。

美濃消防分隊表示，當時出動3車10人抵達現場後，看到鍾男周邊已被大水包圍，消防員立即出動橡皮艇，冒險成功救起鍾男，也讓鍾男終於能鬆口氣，差點淹死在大水中。

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