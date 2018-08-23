台中屯藝音樂舞蹈藝術節 4舞團接力演出

台中市屯區藝文中心安排「音樂舞蹈藝術節」，邀請世紀當代舞團演出《破月》。（記者陳建志攝）

2018-08-23 23:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中市屯區藝文中心從本週日起至11月舉辦「音樂舞蹈藝術節」，此次以現代舞為主題，邀請到滯留島舞蹈劇場、世紀當代舞團、驫舞劇場、稻草人現代舞蹈團等國內4個知名舞團，以豐富的肢體動作和臉部表情，帶來四場風格各異的精采演出，邀請民眾進場看戲。

屯區藝文中心主任陳兆華表示，為了讓屯區民眾能欣賞多元的藝術演出，去年開始安排現代舞表演，今年繼續在8月26日起至11月10日舉辦「音樂舞蹈藝術節」，希望由音樂出發切入舞蹈，讓更多人認識現代舞。

屯區藝文中心表示，此次共安排4場演出，首場在8月26日登場，將由來自屏東的「滯留島」演出《Lost in Grey》，希望藉由舞蹈，喚起大眾關心自身與周遭親友，因精神疾病而引起的家庭、人際、社會問題，以關心認識取代冷漠逃避。

9月8日則由曾獲台新藝術獎的舞蹈家姚淑芬，攜手前衛服裝設計師黃嘉祥、新生代立體創作藝術家黃啟峻共同創作《破月》，男女舞者以東方的古典元素反諷自身的刻板印象，重新演繹古往今來的兩性關係。

9月22日由驫舞劇場演出《FreeSteps自由步》，此舞碼由5位女性表演者演出，自由運用肢體說故事，呈現在迷霧中分不清方向、在沙漠中行走又餓又渴、或在暴風雨中享受孤獨的狀況。

最後一場在11月10日由稻草人現代舞蹈團演出新作《愚人》，由新銳編舞家高辛毓創作，「愚人」在塔羅牌中序號是「0」，代表著一個開始，同時也代表結束和無限可能性，舞作中包含舞蹈、戲劇，結合裝置藝術及機關，是場視覺與肢體的美麗饗宴，歡迎民眾進場欣賞。