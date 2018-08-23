因為抗議退縮了？ 2023年僅優先管制25年以上柴油車

2018-08-23 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕《空汙法修正案》上路以後，引發各個縣市的二行程機車及柴油大貨車駕駛的抗議。對此，環保署22日下午再開臨時記者會，表示2023年優先管制對象僅限縮於25年以上的一期柴油大貨車，還會公開所有攔檢地點，明顯比之前的空汙法內容寬鬆許多，也讓外界不禁懷疑這次空汙法修正內容是不是因為抗議而退縮？對此環保署則表示否認，修正管制政策會循序漸進。

綜合媒體報導，原本的空汙法修正案主要是加強管制烏賊車的廢氣排放，標準提高，以及劃設空氣品質維護區，在這些區域內禁止特定車輛通行，但是引起不小反彈。環保署日前表示對於二行程機車的排放管制，放寬為僅針對20萬以上人口的都會區；22日又再臨時召開記者會，指出2023年起要管制的柴油大貨車，改成僅限縮25年以上的柴油大貨車。

對此，外界開始傳出質疑聲音，認為新頒布空汙法一直退縮，是因為主要抗議的駕駛族群很多都是民進黨的「鐵票」，為保住民意，上面才對環保署施壓。環保署長李應元則否認「空汙法退縮」一說，表示會修改管制內容是為了要兼顧民眾的健康及飯碗，之後政策會循序漸進；環保署空保處長吳盛忠也表示，因為他們考量到開越久的車輛，可能是因為駕駛經濟能力較困難，因此才決定分階段來加強排放標準，也希望有需要幫助的民眾可以諮詢專線（02）23117722轉6303、6307、6311及6316，環保署將極盡所能地將所有可補助資源提出。

不只放寬管制對象，環保署還表明會公布各縣市的政府設置的攔檢地點，說明這是為了與民眾「光明正大」的對話。對於烏賊車是否會因為知道攔檢地點而刻意迴避？李應元表示，「我們又不是要抓小偷。」

另外，李應元指出，未來劃設空氣品質維護區採因地制宜，像是台東、花蓮這些空氣品質相對比較好的縣市，劃設空氣品質維護區的必要性就不大。劃設空品維護區的作業，環保署會在一個月內召集地方環保局、交通部或港務公司等等，討論相關作業程序。