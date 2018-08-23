紅面棋王聯手臉書OpenGo 大戰AlphaGo結果是…

周俊勳（中）聯手臉書OpenGo，大戰AlphaGo。（記者黃旭磊攝）

2018-08-23 19:12

〔記者黃旭磊／高雄報導〕紅面棋王周俊勳聯手臉書OpenGo，期盼以人腦經驗加AI技術，戰勝AlphaGo！

「IEEE計算智慧學會（CIS）人機共學」夏令營今天（23日）下午於高雄師範大學（高師大）國際會議廳舉行，戶外下著滂陀大雨，卻澆不息在場上百名圍棋愛好者熱情，周俊勳在「ELF OpenGo」指導及建議下與AlphaGo 2.0對奕，局畢敗陣，眾人直呼可惜。

周俊勳說，人類認為理所當然的常識性步數，AI卻說經驗是錯的，顛覆圍棋老師教導步數，過去幾個月合作「遭受打擊，有夠挫折」，而目前AlphaGo高居AI棋手第一，中國「絕藝」排第二，臉書OpenGo排第三。

IEEE計算智慧學會人機共學夏令營，邀請波蘭華沙科技大學教授Jacek、日本首都大學東京（TMU）教授Kubota及大阪府立大學（OPU）教授Nojima授課，吸引近百名高中、大學及碩博士生學習AI趨勢。

教育部資科司副司長劉文惠、高雄市教育局資訊教育中心主任林芳白、高師大校長吳連賞、副校長王政彥及科技學院院長鄭伯壎觀摩棋賽，眾人認為，人、機合作可望扳倒AlphaGo，扳回南韓棋手李世乭、中國棋手柯潔接連挫敗顏面。

鄭伯壎說，夏令營首度在台灣舉辦，免費參加，期待師生參與讓AI教材向下扎根。