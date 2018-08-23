熱低壓挾豪雨來襲 24日停班、停課看這裡（不斷更新）

氣象局今日下午5點45分已針對部分縣市發布豪雨特報及陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局）

2018-08-23 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局於今（23）日下午2點的最新資料，目前熱帶性低氣壓位於嘉義縣，以時速9公里向北移動。中南部地區要防大豪雨或超大豪雨，氣象局今日下午5點45分已針對部分縣市發布豪雨特報及陸上強風特報。

以下為24日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：

【北部】

基隆市：尚未宣布。

台北市：明天正常上班上課。

新北市：明天正常上班上課。

桃園市：尚未宣布。

新竹市：明天正常上班上課。

新竹縣：尚未宣布。

苗栗縣：明天正常上班上課。如有地區性強降雨，由各鄉鎮市長視可能致災況決定是否停班停課。

【中部】

台中市：尚未宣布。

彰化縣：明天正常上班上課。

南投縣：尚未宣布。

雲林縣：尚未宣布。

嘉義縣：尚未宣布。

嘉義市：尚未宣布。

【南部】

台南市：今晚9點宣布。

雨勢影響 南市多校明返校日及活動取消

台南市目前已有多校宣布明天返校日、新生訓練或暑假營隊活動取消。

高雄市：尚未宣布。

屏東縣：尚未宣布。

【東部】

宜蘭縣：尚未宣布。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主