熱低壓挾豪雨來襲 24日停班、停課看這裡（不斷更新）

2018-08-23 20:12
氣象局今日下午5點45分已針對部分縣市發布豪雨特報及陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局於今（23）日下午2點的最新資料，目前熱帶性低氣壓位於嘉義縣，以時速9公里向北移動。中南部地區要防大豪雨或超大豪雨，氣象局今日下午5點45分已針對部分縣市發布豪雨特報及陸上強風特報。
以下為24日全台各縣市停班停課資訊，將陸續更新：
【北部】
基隆市：尚未宣布。
台北市：明天正常上班上課。
新北市：明天正常上班上課。
桃園市：尚未宣布。
新竹市：明天正常上班上課。
新竹縣：尚未宣布。
苗栗縣：明天正常上班上課。如有地區性強降雨，由各鄉鎮市長視可能致災況決定是否停班停課。
【中部】
台中市：尚未宣布。
彰化縣：明天正常上班上課。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
【南部】
台南市：今晚9點宣布。
雨勢影響 南市多校明返校日及活動取消
台南市目前已有多校宣布明天返校日、新生訓練或暑假營隊活動取消。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
【東部】
宜蘭縣：尚未宣布。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網站為主