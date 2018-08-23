5米高神豬亮相！義民祭客家大戲 在芎林PK電音趴

粉紅色的巨型創意彩繪神豬「豬獅大吉」高5公尺、體長6公尺、體寬5公尺，在藍色天空襯托下非常吸睛。（記者黃美珠攝）

2018-08-23 20:19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣義民文化祭即將於週日（26日）開鑼，新竹縣政府文化局今年邀請創意彩繪神豬的常勝軍楊智翔，以「豬獅大吉」為名，創作高5公尺、體長6公尺、體寬5公尺的巨型創意彩繪神豬，於新竹縣長邱鏡淳頒獎今天表揚各組創意彩繪神豬得獎者時一起亮相，粉紅色的巨大外型搭配藍色的天空非常吸睛，已經成縣治區最新打卡拍照點。

楊智翔說，他的構圖設計以今年輪值祭典區下山聯庄的「客家獅」，跟義民祭文化特色、民俗風情等元素為主，還把國人普遍喜歡的櫻花納入，設計出「豬獅大吉」，取諧音「諸事大吉」，來歡慶義民廟創建230周年的到來，營造義民祭典熱鬧歡慶與多元繽紛的意象。

芎林鄉下山聯庄這次輪值祭典，芎林鄉民代表鄭昱芸說，30日、也就是義民節當晚7點，在芎林還有一場名為「下山庄義民祭電音PARTY」的盛會，這是為了讓所有民眾感受不一樣的義民祭典所特別準備的。

這個晚會在「芎林客家金獅表演館」登場，結合客家大戲和電音，讓義民祭首度增加電音派對，替老祭典注入新的活力。

晚會邀請號稱人氣夜店Ikon主場女DJ Jessie、頭城搶孤和墾丁春吶主秀DJ Nick到場，還有被認為新竹最强派對氣氛帶動人MC May、全國廟會超人氣性感團體Shake Sweeties舞者到場替義民祭讚聲。

至於同場PK電音的客家大戲《華山情》出於民間戲曲《寶蓮燈》，又名《劈山救母》。故事講二郎神和妹妹三聖母因為母親是仙女，父親是凡人，成長過程已經飽受天界議論，沒想到三聖母又與凡人相戀生下一子「沉香」，二郎神不堪被仙界嘲笑，怒而把妹妹鎮壓在華山蓮花峰下，歷經風雨火焰之刑。直到二郎神也跟凡人少女邂逅，慢慢體悟母親、妹妹為情所苦的心情，最後「沉香」成功救母，二郎神則自囚華山反省。

鄭昱芸說，這場客家大戲製作成本號稱60萬元，故事精彩。她希望大家認識義民祭典的來由，同時也能感受客家大戲的精彩、細膩及其韻味。

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