全國最大千年神木級漂流木 將回歸原鄉領地

屏東林區管理處6年前從旗山溪河床開挖出土的22噸重千年大牛樟，即將回歸原鄉賦予新使命。（記者李立法攝）

2018-08-23 22:57

〔記者李立法／屏東報導〕屏東林區管理處從旗山溪河床開挖出土的22噸重千年大牛樟，被喻為全國最大的神木級漂流木，經高雄市那瑪夏區族人爭取多年後，可望回歸原鄉領地，重新賦予觀光及教育使命。

該長度約6公尺、樹圍達3公尺的大牛樟，研判是9年前受莫拉克風災沖刷下山埋於那瑪夏區旗山溪河床底下，2012年10月間被發現祼露出河床後，引起山老鼠集團覬覦，當地原住民視為原鄉珍貴資產一度禁止外運，屏東林管處基於安全考量，在層層警力保護下才排除萬難運回屏東保管迄今。

那瑪夏區代理區長林民傑表示，該神木級牛樟樹，是在那瑪夏深山生長千年後因天災崩塌才流落異鄉，神木有靈性，本該回歸原鄉，經族人向中央爭取多年後，終於有了好結果，區公所今年已編列經費，將從屏東迎回大牛樟，置於區公所前廣場。

林民傑指出，大牛樟的回歸，將是那夏瑪的一大盛事，屆時將安排原鄉耆老以說故事的方式，敘述神木失而復得的過程，讓下一代了解那瑪夏的傳統精神，以及山林保育的重要性，同時賦予神木新的使命，為地方發揮觀光效益，帶動部落發展。

屏東林管處副處長許碧如表示，該牛樟樹若能回歸原鄉發揮教育及觀光功能，林管處樂觀其成，希望那瑪夏區公所能提出完善的使用計劃，以利林務局審查。